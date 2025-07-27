Водитель Hyundai Santa Fe, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Kia Cerato, сообщила региональная Госавтоинспекция

СМОЛЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Kia Cerato и Hyundai Santa Fe, в результате которого погибли три человека, еще двое пострадали, произошло на автодороге Р-132 в Смоленской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

"ДТП произошло сегодня около 10 часов на 1 025-м км автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа. В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Kia Cerato скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир автомашины Hyundai Santa Fe получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Kia Cerato.

По данным прокуратуры региона, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Новодугинского района Валерий Калугин. "По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка", - сообщили в надзорном органе.