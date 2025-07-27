Антиправительственные демонстрации в городе Тараклия происходили во время визита премьер-министра Дорина Речана

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Полиция Молдавии задержала представителей оппозиционного блока "Победа" в городе Тараклия, где прошли антиправительственные протесты в ходе визита премьер-министра Дорина Речана.

"В Тараклии задержаны активист Александр Панов и лидер партии "Шанс" [Алексей] Лунгу. Кроме того, жестко задержан активист блока "Победа" Иван Гуччи. Его ударили, обматерили и силой затолкали в машину. Все это - посреди бела дня", - сообщил телеканал "Первый в Молдове".

В отделении полиции Тараклии, куда обратились активисты "Победы", отказались сообщить причины задержания. "По словам полицейских, они не арестованы, а с ними проводят профилактические беседы. На какую тему проводятся беседы, а также почему именно перед визитом премьера, также не уточняется", - отмечается в публикации.

По данным канала, к городскому дому культуры, где была запланирована встреча с главой правительства, пришли протестующие с антиправительственными лозунгами и метлами, которые скандируют: "Речан, уезжай!", но полиция не пускает их к зданию. Это уже не первый случай, когда премьера встречают в поездках по республике протестами.