Среди пассажиров, которые направлялись в Ижевск после туристического сплава, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Автобус с пассажирами, которые направлялись в Ижевск после туристического сплава, съехал в кювет и опрокинулся в Кигинском районе Башкирии, пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"По предварительным данным, на 35-м км автодороги Малояз - Верхние Киги вблизи деревни Вакиярово Кигинского района водитель автобуса марки Higer не справился с управлением, съехал в кювет и допустил его опрокидывание. Транспортное средство с 40 пассажирами следовало из Салаватского района в Ижевск после туристического сплава. В результате аварии пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Кигинского района Антон Русаков. Специалисты проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, они дадут оценку деятельности автотранспортной организации.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.