В четырех районах Дагестана произошли аварийные отключения электроэнергии

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии произошли в городе Кизляре и еще в четырех районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"В 18:50 <…> поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения в 4 муниципальных районах и 1 городе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключения электроэнергии зафиксированы в Бабаюртовском районе. Кроме того, частично обесточены Хасавюртовский, Кизлярский и Кумторкалинский районы, а также город Кизляр.

В воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что республика столкнулась с аварийными отключениями электричества на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. По его словам, за последние 10 дней в республике в шесть раз превышался максимальный уровень нагрузки на энергетический комплекс республики.