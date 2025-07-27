Как сообщили в МВД по Калининградской области, еще трое пострадали

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести направлены в больницу в результате ДТП, которое произошло на автотрассе под Калининградом, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 18:20 местного времени (19:20 мск - прим. ТАСС) на автодороге Калининград - Крылово через Правдинск. По предварительной информации, водитель автомобиля БМВ на прямом участке дороги совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", - говорится в сообщении.

В результате лобового столкновения водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте от полученных травм, водитель и два пассажира BMW направлены в медицинское учреждение.

Прибывшие на место ДТП специалисты МЧС России деблокировали пострадавших, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Установление обстоятельств происшествия, ход процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры Багратионовского района, информирует ведомство.