По словам свидетелей инцидента, мужчина закричал "Аллаху акбар", после чего заявил, что у него "есть бомба" и что он хочет "отправить сигнал" президенту США

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, совершавшего рейс из аэропорта Лутон в Глазго, был задержан после угроз взорвать бомбу из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа, который в эти дни находится с визитом в Шотландии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 27 июля утром. По словам свидетелей произошедшего, один из пассажиров вышел из туалета и начал кричать "Аллаху акбар", после чего заявил, что у него "есть бомба" и что он хочет "отправить сигнал Трампу". Другие пассажиры повалили мужчину на пол и скрутили его. Затем стюардессы проверили его багаж и не обнаружили ничего подозрительного.

По предварительным данным, 41-летний мужчина является гражданином Индии и проживает в Великобритании в статусе беженца. Самолет в итоге приземлился в пункте назначения, где проблемного пассажира задержали сотрудники полиции.