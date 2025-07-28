Тайфун "Ко-Мэй" накроет Шанхай 29-31 июля

Скорость ветра вблизи центра шторма составит более 20 м/с, сообщило Метеорологическое управление Китая

ШАНХАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Тайфун "Ко-Мэй" принесет сильные ветры и ливни в Шанхай и другие крупные соседние города 29-31 июля. Об этом сообщило Метеорологическое управление Китая.

Вечером 29 июля тайфун достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян. Портовый город Нинбо окажется на пути тайфуна. В ночь с 29 на 30 июля в Шанхае и Ханчжоу пройдут ливни, скорость ветра вблизи центра шторма составит более 20 м/с. 31 июля стихия ослабнет до тропической депрессии со скоростью ветра 15 м/с.

Сейчас тропический шторм находится в районе Окинавских островов. Он движется в северо-западном направлении. Тайфун принесет проливные дожди в провинции Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Хунань и другие регионы Китая.