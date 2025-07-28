В Якутске из-за удара током от провода ЛЭП погиб ребенок

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии, восьмилетний мальчик прикоснулся рукой к алюминиевому проводу, который был под электрическим напряжением и свисал с воздушной линии электропередач

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик погиб в Якутске в результате удара током, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура города Якутска проводит проверку по факту гибели 27 июля ребенка 2017 года рождения в результате удара током, - говорится в сообщении. - В ходе проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам, причинам и условиям, приведшим к гибели мальчика и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования".

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Согласно материалам уголовного дела, 8-летний мальчик прикоснулся рукой к алюминиевому проводу, который был под электрическим напряжением и свисал с воздушной линии электропередач. Ребенок погиб на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, отметили в СК.

Как сообщили в городской администрации, ЧП произошло днем рядом с домом по адресу ул. Широких-Полянского, 3. "Как доложил сегодня, 28 июля, на общегородской планерке представитель ЦЭРС ЦЭС ПАО "Якутскэнерго", ведется следствие, новой информации о причинах и виновных в трагическом ЧП нет. Окружная администрация города Якутска выражает глубокие соболезнования родителям, родным и близким ребенка, это огромная и невосполнимая потеря. Семье будет оказана материальная помощь для организации похорон", - сообщили в администрации.