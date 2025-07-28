Мера обусловлена риском наводнений в столице КНР, сообщило агентство

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Министерство водного хозяйства КНР объявило о введении режима экстренного реагирования из-за вероятности наводнений в Пекине. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, сильные проливные дожди, прошедшие с 24 июля, привели к резкому росту воды в водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде китайской столицы. В результате приток воды оказался максимальным за всю 60-летнюю историю водохранилища.

Сообщается, что ведомство также призвало местные власти усилить мониторинг ситуации и оперативно публиковать информацию с предупреждениями об угрозах водной стихии.

Ранее власти Пекина ввели максимальный ("красный") уровень предупреждения об опасности геологических явлений, причиной которых могут стать ливни. Согласно распространенному уведомлению, в ближайшие сутки на окраинах в западной и северной части Пекина существует опасность схода оползней и обрушения массивов горных пород. Местная администрация советует соблюдать особые меры предосторожности людям, проживающим как в Миюне, население которого превышает 520 тыс. человек, так и в районах Фэнтай и Хайдянь, а также Хуайжоу, Шицзиншань, Мэньтоугоу, Чанпин, Фаншань, Яньцин и Пингу.