Как сообщили в СК РФ по региону, в августе 2021 года житель республики выехал за пределы РФ, после чего на Youtube-канале разместил видео, которое содержало публичные призывы к терроризму, направленному на воспрепятствование использования Вооруженных сил Российской Федерации для защиты территории страны и граждан

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. 2-й Восточный окружной военный суд заочно вынес приговор жителю Бурятии, он признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.

"Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года житель Бурятии, являющийся активным сторонником сепаратистского движения, выехал за пределы Российской Федерации, после чего, находясь в иностранном государстве, на своем Youtube-канале, к которому имеет доступ неограниченное количество пользователей, разместил видеозапись со своим монологом, который содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной на воспрепятствование использования Вооруженных сил Российской Федерации для защиты территории страны и граждан. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет" на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Наказание будет исполняться после задержания осужденного, объявленного в межгосударственный розыск, или его добровольного возвращения на территорию Российской Федерации, отметили в СК.