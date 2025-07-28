Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, танцевавшую на памятнике погибшим воинам в Кургане, злоумышленницей оказалась 35-летняя местная жительница. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"В минувшие выходные в социальных сетях опубликована видеозапись, на которой женщина танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам в городе Кургане. В кратчайшие сроки <...> установлена личность данной гражданки. Ей оказалась 35-летняя жительница областного центра. Женщина задержана сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.