Такие же обвинения уже предъявляли его брату и отцу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи СК заочно предъявили обвинение блогеру Subo (Субхан Мамедов) в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в размере 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области заочно предъявлено обвинение блогеру Субхану Мамедову. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 и п."б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены его брату и отцу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 млн рублей. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 млн рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.

"В настоящее время отец и брат блогера начали процесс возмещения ущерба. На счета ИФНС уже поступило 9 млн рублей. Субхан Мамедов объявлен в розыск", - добавили в областном СК.