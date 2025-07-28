Прокуратура области сообщила, что фигуранта приговорили к 3,5 года колонии общего режима

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Москвы, который признан виновным в мошенничестве с недвижимостью на сумму более чем 82 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, изготовил подложные документы, свидетельствующие о покупке в пользу подконтрольных индивидуальных предпринимателей объектов недвижимости без их фактической оплаты. Так, злоумышленник завладел правом на 29 объектов недвижимости в различных субъектах РФ общей стоимостью более 82 млн рублей.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.