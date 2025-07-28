Пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по региону сообщила, что еще одна пострадала

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Две девушки погибли, одна пострадала при ДТП в Крестецком округе Новгородской области, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

"Автоавария произошла сегодня на 14-м км автодороги Крестцы - Старое Рахино. По предварительным данным, водитель, молодой человек 2004 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением, допустил занос и опрокидывание автомобиля на проезжую часть дороги. В результате ДТП два пассажира, девушки 2007 года рождения, скончались на месте происшествия; одна девушка-пассажир доставлена в медицинское учреждение", - указано в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.