Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Четыре грузовые машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 01:45 мск на 40-м км автодороги М-7 "Волга" в сторону Москвы. "По предварительной информации, произошло попутное столкновение четырех грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель одного из грузовиков скончался в автомашине скорой помощи", - сказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.