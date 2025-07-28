Объединенная пресс-служба судов Свердловской области сообщила, что Андрея Ильина приговорили к четырем годам лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ревдинский городской суд приговорил бывшего замглавы Дегтярска Свердловской области Андрея Ильина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года по делу о получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Ранее глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников и его заместители Андрей Ильин и Виктор Солдатов были задержаны по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. 28 мая к условному сроку три года и шесть месяцев со штрафом 1,6 млн рублей был приговорен Солдатов.

"Суд признал Андрея Ильина виновным по ст. 289 УК РФ - незаконное участие в предпринимательской деятельности, а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Ильину назначено наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления сроком на 2 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Ильину считать условным с испытательным сроком три года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что в 2023 году между ООО "Проект строй сити", управление которым фактически осуществлял Ильин, и администрацией муниципалитета был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода, согласно которому оплата работ в полном объеме производилась после подписания документов об их приемке, пояснили в прокуратуре Свердловской области. Осужденный, зная, что работы на сумму свыше 1,4 млн рублей не выполнены, убедил членов комиссии подписать акт о приеме-сдаче работ по муниципальному контракту, содержащий недостоверные сведения об их выполнении в полном объеме, а также сам лично подписал его. На основании акта ООО "Проект строй сити" перечислены бюджетные средства в полном объеме на сумму свыше 258 млн рублей.