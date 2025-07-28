Таможенники Хабаровская задержали организатора канала контрабанды наркотиков

Пресс-служба ведомства сообщила, что россиянин приобретал наркотические средства в даркнете за границей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ города Хабаровска задержали организатора канала контрабанды наркотиков из стран Европы и США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Хабаровские таможенники задержали организатора канала контрабанды ЛСД, экстази, тетрагидроканнабинола из стран Европы и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники таможни поймали нарушителя с поличным в одном из жилых домов Хабаровска у почтовых ящиков, когда он пришел за письмом из Франции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники изъяли из почтового отправления 210 марок ЛСД, далее в рамках контролируемой поставки пустой конверт отправили адресату.

"Установлено, что 39-летний россиянин приобретал наркотические средства в даркнете за границей, затем продавал их через свой интернет-магазин и сбывал через "курьеров" с помощью закладок. Все расчеты осуществлялись в криптовалюте", - сообщили в ФТС.

Кроме того, в 2018 году мужчина уже был осужден за контрабанду более 1,5 кг ЛСД и экстази из США. В мае 2024 года, после отбывания наказания в колонии строгого режима наркоторговец снова организовал поставку и сбыт незаконных веществ.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ заблокирован. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте", - отмечается а сообщении.