В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Двое детей четырех и пяти лет погибли при пожаре в многоквартирном доме в Асбесте Свердловской области, самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Пожар в многоквартирном доме в г. Асбесте унес жизни двух маленьких детей - девочки четырех лет и мальчика пяти лет. По оперативной информации, возгорание началось со второго яруса детской кровати. <...> Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек. На месте работали 14 сотрудников и 5 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Матери погибших детей в момент возгорания дома не было, сейчас с ней работают психологи МЧС России, добавили в управлении. "Причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории, назначена пожарно-техническая экспертиза. <...> Пожарного извещателя в жилье не было", указывается в сообщении.

По факту происшествия прокуратура Асбеста проводит проверку. "Семья, по первоначальным данным, в ноябре 2024 года была снята органами системы профилактики с учета", - подчеркнули в областном надзорном ведомстве.