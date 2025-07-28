Прокуратура региона сообщила, что исполнитель госконтракта в 2025 году поставил лекарственный препарат, который по всем признакам являлся подделкой

ТАМБОВ, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставке лекарств для льготных категорий граждан возбуждено в Тамбовской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области провела проверку соблюдения прав граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, на льготное лекарственное обеспечение. Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2025 году исполнителем госконтракта поставлен лекарственный препарат, который по всем признакам являлся подделкой. В частности, у него не совпадали сроки годности, различались серийные номера на упаковке и ампулах, а индивидуальные герметичные пакеты не имели необходимых маркировок.