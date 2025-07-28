Двухмоторный самолет Beechcraft разбился рядом с маяком Пойнт-Пинос в городе Пасифик-Гроув

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Частный самолет упал в Тихий океан недалеко от побережья штата Калифорния, три человека погибли. Об этом сообщила Береговая охрана США.

По информации ведомства, двухмоторный самолет Beechcraft разбился рядом с маяком Пойнт-Пинос в городе Пасифик-Гроув. В результате 13-часовой поисковой операции было установлено, что все три человека, находившихся на борту, погибли. Их личности пока не разглашаются.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование инцидента.