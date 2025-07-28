Инспектора полиции госпитализировали

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Конфликт на почве насильственной мобилизации произошел между гражданскими и сотрудниками полиции в городе Одессе на Украине.

В Telegram-канале патрульной полиции Одесской области сообщается, что на одной из улиц города был остановлен автомобиль за превышение скорости. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в розыске как уклонист. "В связи с чем мужчина подлежит административному задержанию и доставке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ТАСС). <...> Законные требования полицейских мужчина игнорировал и начал сопротивляться, вел себя агрессивно и пытался убежать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далее в конфликт вступили очевидцы и начали препятствовать действиям полиции. "Во время конфликта два человека причинили телесные повреждения инспектору полиции, которая выполняла служебные обязанности. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении правоохранительного органа. Причастные впоследствии были доставлены в отделение полиции. В отношении же водителя составлен административный протокол, он был доставлен в ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.