Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что пострадавшей потребовалась медпомощь

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Две агрессивные собаки напали на 14-летнюю девочку в Артеме Приморского края, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело.

"В СМИ и социальной сети сообщается, что 26 июля текущего года в городе Артеме Приморского края две агрессивные собаки, выбежав с территории домовладения, набросились на 14-летнюю девочку, которая попыталась скрыться от них на велосипеде. Однако одно из животных укусило школьницу, причинив телесные повреждения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, дело возбуждено по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Приморскому краю Эдуарда Трубчика доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.