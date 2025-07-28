Число лесных пожаров в РФ стало ниже прошлогоднего и среднего за пять лет

С начала 2025 года в стране зафиксировано 4,9 тыс. случаев распространения огня на площади 3,9 млн га

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Показатели горимости лесов в России в этом году ниже показателей за прошлый год и средних цифр за пять лет, несмотря на раннее начало пожароопасного сезона. Об этом заявил ТАСС руководитель Рослесхоза Иван Советников.

"Сегодня показатели горимости ниже прошлогодних и среднепятилетних значений. Однако это не повод расслабляться. Сейчас мы проходим летний пик пожароопасного сезона. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется на Дальнем Востоке и в Сибири. Высокие классы пожарной опасности прогнозируются в центральных и южных регионах страны. Поэтому важно усилить работу по тушению лесных пожаров, оперативно реагировать на очаги возгораний", - сказал Советников.

На сегодняшний день с начала 2025 года в России на землях лесного фонда зафиксировано 4,9 тыс. лесных пожаров на площади 3,9 млн га. На аналогичную дату прошлого года зарегистрировано 6,2 тыс. лесных пожаров на площади шесть млн га. В 87 регионах России открыт пожароопасный сезон в лесах. В 57 субъектах действует особый противопожарный режим, на время которого ограничено пребывание людей в лесах, запрещено разведение костров, выжигание сухой травы.

"Лесопожарный сезон в этом году у нас непростой. Он начался практически на месяц раньше, чем в прошлом году. Ранняя весна, высокие температуры и ветровая нагрузка - все это сильно осложнило тушение лесных пожаров в первые месяцы. Крайне непростая ситуация сложилась весной в Забайкалье и Бурятии - в апреле и мае, в начале июня показатели горимости по этим регионам и стране в целом значительно превышали прошлогодние и среднепятилетние значения", - рассказал глава ведомства.

На Забайкалье и Бурятию приходится около 89% площади всех лесных пожаров, обнаруженных в стране с начала года. Большинство возгораний возникло в удаленных и труднодоступных районах. В тушении было задействовано свыше трех тыс. человек. Среди них более 1,7 тыс. авиапожарных федеральной и межрегиональной группировок.

"Рослесхоз совместно с Минприроды России, МЧС России, руководством регионов ежедневно координировал действия по тушению лесных пожаров. Для ликвидации возгораний были привлечены максимально возможные силы и средства. Проводились взрывные работы, искусственное вызывание осадков. В результате, благодаря межведомственному взаимодействию и, конечно, каждодневной работе лесных пожарных, парашютистов-десантников, летчиков-наблюдателей ситуацию удалось стабилизировать", - подчеркнул Советников.