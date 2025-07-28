В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что фигурант получил взятку при оформлении субсидий на затраты аграриям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Суд Ростова-на-Дону арестовал начальника отдела развития отраслей растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, которого подозревают в получении взятки при оформлении субсидий на затраты аграриям. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее в региональном Минсельхозпроде прошли обыски по делу о взятке при оформлении субсидий, в преступлении подозревали начальника отдела развития отраслей растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

"Постановлением Ленинского районного суда Ляхову Николаю Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник Минсельхозпрода требовал от аграриев, претендовавших на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, передавать ему 5% от общей суммы субсидии за содействие в получении господдержки. Следователи возбудили дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки).