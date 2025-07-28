Предостережения от ведомства получили еще 39 вузов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "МЭИ" получил предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Об этом сообщили в ведомстве.

На официальном сайте генеральной прокуратуры РФ в требованиях к НИУ "МЭИ" указано, что организация, осуществляющая образовательную деятельность и выдавшая документы об образовании, должна своевременно предоставлять сведения о документах об образовании оператору информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в электронном виде.

"Образовательная организация должна внести сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2021 г. лицам, освоившим образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, а также основные программы профессионального обучения, в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в течение 3 рабочих дней со дня выдачи указанных документов", - сказано в сообщении.

Помимо НИУ МЭИ, предостережения от Рособрнадзора получили еще 39 вузов. В их числе - ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", АНОО ВО "Европейский университет в Санкт-Петербурге", ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет, ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" и другие.