Его госпитализировали

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подросток за рулем грузовой "Газели" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на 67-м км МКАД, он госпитализиван. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Утром на 67-км МКАД произошло ДТП - автомобиль "Газель" совершил наезд на препятствие. За рулем автомобиля находился 16-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение. <...> Подросток, неправомерно управлявший автомобилем, госпитализирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в автомобиле также находился 17-летний друг нарушителя. Обстоятельства случившегося устанавливаются, ход проверки контролирует надзорное ведомство.