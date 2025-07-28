В СК РФ по Курганской области сообщили, что 35-летняя жительница города задержана и подозревается в осквернении символов воинской славы России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об осквернении символов воинской славы возбуждено в отношении жительницы Кургана из-за танцев на памятнике погибшим воинам. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Кургану по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). <...> Подозреваемая задержана и дала признательные показания, объясняя содеянное нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - рассказали в ведомстве.

В выходные в соцсетях появилось видео, на котором женщина танцует на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века в городе Кургане. В УМВД по региону сообщили, что личность злоумышленницы установлена, она задержана.