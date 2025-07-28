Для обвиняемого в атаках БПЛА на гражданские объекты Курска запросят срок 6 августа

Вину Эльдар Марченко не признает

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 6 августа проведет прения сторон по уголовному делу в отношении москвича Эльдара Марченко, обвиняемого по уголовному делу об атаках БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд объявляет об окончании судебного следствия. Прения сторон по уголовному делу назначить на 6 августа, в 11:00 мск", - огласил судья.

Суд также продлил Марченко арест на три месяца, до 30 октября.

Перед тем, как огласить решение по продлению Марченко срока ареста, суд закрыл процесс и допросил двух действующих сотрудников правоохранительных органов, которые принимали непосредственное участие в задержании Марченко. Как ожидается, 6 августа прокурор запросит для Марченко наказание, которое, по его мнению, заслуживает подсудимый. Вину Марченко не признает.

Басманный суд Москвы арестовал Марченко 12 сентября 2024 года. В пресс-службе СК сообщали ТАСС, что в 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения ударов БПЛА по аэродрому Курска. Вину в инкриминируемом деянии Марченко со стадии предварительного следствия не признает, от дачи показаний отказался, следует из материалов уголовного дела.

Как говорится в материалах, дело было возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. Затем в одном производстве с ним соединили ряд уголовных дел, в том числе два дела, возбужденных 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска. Ранее также сообщалось, что Марченко причастен к атакам на Ростовскую область в 2022 году.

В чем обвиняется

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 (организация массового убийства общеопасным способом организованной группой), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы РФ организованной группой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями) УК РФ.

Марченко содержится в одном из столичных СИЗО. Следствие считает, отмечается в материалах дела, что с учетом тяжести преступления и возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок Марченко, оставаясь на свободе, может продолжить преступную деятельность с целью избежать уголовной ответственности и наказания, скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать расследованию.

Одним из потерпевших по делу признан курский бизнесмен-риелтор Антон Толстых, который заявил иск о возмещении нанесенного ему морального вреда, также исковые требования были заявлены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Курска на общую сумму более 300 тыс. рублей. Защита в начале заседания настаивала на проведении процесса в закрытом режиме, так как в материалах дела содержится информация об обороноспособности страны и личные сведения участников процесса. Гособвинение просило суд закрыть лишь те заседания, которые касаются материалов, имеющих секретную информацию. Суд согласился с доводами гособвинения и постановил провести процесс в открытом режиме, но допрос некоторых свидетелей пройдет за закрытыми от СМИ и публики дверьми, сообщалось ранее.