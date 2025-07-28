В пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга сообщили, что Алексей Ефремов будет находиться под стражей до 24 сентября

ОРЕНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал заместителя начальника отдела МВД России по Сорочинскому городскому округу - начальника полиции Алексея Ефремова. Его обвинили в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

"Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24.09.2025 в отношении Ефремова А.А., работающего заместителем начальника ОМВД России по Сорочинскому городскому округу - начальником полиции", - говорится в сообщении.

По информации суда, мужчина обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что преступление выявили оперативники собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области совместно с региональным УФСБ России и прокуратурой Оренбургской области. Отмечается, что при подтверждении вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.