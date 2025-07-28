В Каменском районе региона горят 20 га растительности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Площадь ландшафтного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась вдвое - до 20 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее в ГУ МЧС сообщали о возгорании растительности в Каменском районе Ростовской области на площади 10 га.

"Площадь увеличилась до 20 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для тушения ландшафтного пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Информация о ландшафтном пожаре в Каменском районе поступила днем в понедельник, по данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены 36 человек и 13 единиц техники.