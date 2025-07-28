Она будет отбывать наказание, когда ее первому ребенку исполнится 14 лет, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Дагестана к трем годам колонии за продажу своего новорожденного ребенка при выписке из роддома. Виновная будет отбывать наказание, когда ее первому ребенку исполнится 14 лет, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее первым ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, женщина 1 января 2025 года после рождения ребенка, при выписке из родильного дома, передала его жительнице Махачкалы за вознаграждение в размере 300 тыс. рублей.