В Новосибирске силовики доставили в полицию 28 человек

Они забрали их в участок во время волейбольного турнира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии Новосибирска забрали 28 человек в участок во время волейбольного турнира. Силовики действовали в рамках оперативно-разыскных мероприятий с целью отработки поступившей информации, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. С целью отработки оперативной информации в полицию доставлены 28 человек. Проводится проверка", - сообщили ТАСС в полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео с волейбольной площадки на пляже рядом с озером на Юго-Западном жилмассиве. На кадрах были запечатлены люди в форме, а также отдыхающие, которые лежали лицами в песке. По данным портала "НГС", силовики приехали на мероприятие, которое проводилось в честь дня рождения Александра Трунова - осужденного лидера ОПГ.