Они будут работать в труднодоступных горных районах региона

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны направлены для тушения лесных пожаров в труднодоступных горных районах Тувы. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

"Для помощи Туве в ликвидации лесных пожаров в труднодоступных, в том числе в горных, районах направлены более 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. Переброска федеральных сил в Туву производится с территории Красноярского края и Хакасии. Причиной осложнения обстановки в регионе стали грозы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 27 июля в регионе выявлено семь грозовых очагов, некоторые из которых действуют в горах с большими уклонами. "Посадочных площадок для вертолетов рядом с кромками пожаров нет. Десантирование с вертолетов невозможно по правилам безопасности. От подножия горных образований до кромок пожара команды пожаротушения добираются пешком с грузом инструментов на протяжении 5 и более часов. В течение 27 и 28 июля лесопожарные службы Тувы нарастили собственную группировку сил для тушения пожаров на более чем 100 человек", - пояснили в пресс-службе.

По оперативным данным на вечер 28 июля, с начала текущих суток в регионе обнаружено еще 12 новых лесных очагов. Действует 21 пожар на площади 845 га. Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозирует в Туве 29 и 30 июля сильную жару до плюс 38 градусов и выше.