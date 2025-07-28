Экс-главу Демократической партии называют главным подозреваемым по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Задержанный в Греции экс-глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк дал согласие на экстрадицию в Молдавию, где его называют главным подозреваемым по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны. Об этом сообщил его адвокат Лучиан Рогак в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Плахотнюк официально подал заявление, в котором безоговорочно соглашается на экстрадицию в Республику Молдова. Заявление было адресовано компетентным судебным органам Греции и подтверждает четкую волю Владимира Плахотнюка открыто сотрудничать с международным правосудием с целью скорейшего и незамедлительного завершения всех правовых процедур", - написал адвокат.

По его словам, процедуры экстрадиции будут продолжены в соответствии с применимыми международными нормами, а окончательное решение будет принято компетентными органами Греции.

Ранее Генпрокуратура Молдавии сообщила со ссылкой на Апелляционный суд Афин, что Плахотнюк не согласен с экстрадицией в Кишинев. Олигарх был задержан в аэропорту Афин 22 июля. По данным прокуратуры, он был арестован на 40 суток. После потери власти в июне 2019 года он бежал в США.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку. Как заявил 24 июля глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну, Кишинев будет добиваться экстрадиции Плахотнюка в Молдавию, а не в Россию.