В Коми суд отправил под домашний арест главу района

Ей ужесточили наказание из-за нарушения наложенных судом запретов

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд ужесточил меру пресечения главе администрации Сыктывдинского района Республики Коми Любови Дорониной, обвиняемой в превышении должностных полномочий при расселении аварийного жилья. Суд отправил чиновницу под домашний арест из-за нарушения наложенных судом запретов, сообщила пресс-служба суда.

"Сыктывкарский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении главы администрации Сыктывдинского района Любови Дорониной, обвиняемой в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Мера пресечения изменена на более строгую", - говорится в сообщении.

Ранее, 18 марта, Сыктывдинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

"Постановлением Сыктывкарского городского суда от 28 июля мера пресечения в виде запрета определенных действий изменена на более строгую - домашний арест, - в связи с тем, что Доронина нарушила возложенные на нее запреты, а именно: отказалась от применения к ней технических (электронных) средств контроля, использовала средства связи и интернет для ведения переговоров, а также отправляла почтовую корреспонденцию", - сообщили в суде.

По версии следствия, Доронина совершила преступление в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года при реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья. По указанию Дорониной ее подчиненные приобрели для переселенцев восемь жилых помещений на общую сумму более 21 млн рублей. Помещения требовали капитального и текущего ремонта, некоторые из них имели статус комнат в домах с коммунальными квартирами. Проверка прокуратуры показала, что администрация не осматривала помещения, однако акт приемки был подписан без замечаний.