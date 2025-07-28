Устанавливается причина смерти детей, выясняются причины возгорания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей четырех и пяти лет при пожаре в многоквартирном доме в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

"По факту пожара с гибелью двух детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что устанавливается причина смерти детей, выясняются причины возгорания. В качестве предварительной версии рассматривается неосторожное обращение детей с огнем, добавили в ведомстве.

Двое маленьких детей - девочка четырех лет и мальчик пяти лет - погибли при пожаре в многоквартирном доме в Асбесте, самостоятельно из подъезда эвакуировались десять человек. По оперативной информации, возгорание началось со второго яруса детской кровати. Матери погибших детей в момент возгорания дома не было. По предварительным данным прокуратуры региона, семья в ноябре 2024 года была снята органами системы профилактики с учета.