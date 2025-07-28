В Тюменской области семья из Сургута с четырьмя детьми пострадали в ДТП

На федеральной трассе автомобиль с пассажирами съехал в кювет и травмы получили пять человек, сообщили в Госавтоинспекции региона

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Автомобиль "Хёндэ Грета" съехал в кювет на федеральной трассе в Тюменской области, травмы получили пять человек - взрослый и четверо детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

"Предварительно, 45-летний водитель не справился с управлением автомобиля. В ДТП пострадали пять человек: 38-летняя пассажирка и дети в возрасте 1, 4, 6 и 10 лет - семья из города Сургута", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль "Хёндэ Грета" съехал в кювет на 326-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.