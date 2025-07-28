После задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении меры пресечения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал владелицу компаний-поставщиков по делу о хищении госсредств при закупке министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП), опубликованном в ее Telegram-канале.

"Золотые яйца" Минобороны: ВАКС заочно арестовал владелицу компаний-поставщиков. 28 июля 2025 года по ходатайству детективов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС), согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал владелицы двух компаний - поставщиков продуктов питания для Вооруженных сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее обвинения по делу были предъявлены также бывшему руководителю департамента Минобороны, двум руководителям компаний-поставщиков, одному физлицу по статьям о растрате, покушении на растрату и легализации средств. Следствие установило, что в течение 2022-2023 гг. обеспечение ВСУ продовольствием происходило путем закупки так называемых комплектов продуктов по каталогам. Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость, "что позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малопотребляемые или на сезонные".

Разоблачение коррупционной схемы имело большой резонанс в обществе, украинские СМИ писали, что таким образом Минобороны закупало, например, куриные яйца по цене 17 гривен ($0,46) за штуку, тогда как розничная цена, по данным на январь 2023 года, составляла около 7 гривен за штуку.

Этот скандал стоил должностей замминистра обороны Вячеславу Шаповалову, замдиректора департамента госзакупок Богдану Хмельницкому, замглавы Промоборонэкспорта Владимиру Терещенко. На фоне этого и ряда других коррупционных скандалов в сентябре 2023 года был уволен глава украинского военного ведомства Алексей Резников. При этом украинские СМИ отмечают, что Резников пока ни в одном из этих дел почему-то не фигурирует.