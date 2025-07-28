Пострадавших передали медикам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Зарегистрированная группа из двух человек проходила по маршруту на гору Башхаауз от альплагеря "Безенги". В верховьях ущелья Безенги на высоте 3 800 м. оба альпиниста при камнепаде получили травмы. К месту нахождения туристов на вертолете Ми-8 МЧС России на место выдвинулась группа из восьми спасателей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты МЧС эвакуировали 63-летнего мужчину из Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области из ущелья в Нальчик, где передали их медикам.