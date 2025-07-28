В ведомстве добавили, что на территории Муезерского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура Муезерского района организовала проверку по факту лесного пожара в 10 км от поселка Волома. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории Муезерского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Днем на борьбу с огнем туда направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

По данным Минприроды, в Карелии действуют 13 лесных пожаров, 9 из них - в Муезерском районе. Самая напряженная обстановка наблюдается возле Воломы. Площадь пожара там достигла 125 га. На борьбу с ним направлены 64 человека и 8 единиц техники.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.