Водитель нарушил скоростной режим и врезался в дерево в Кочубеевском районе

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Водитель нарушил скоростной режим и врезался в дерево в Кочубеевском районе Ставропольского края. В результате погибли три человека, сообщили в краевой ГАИ.

"По предварительным данным, в 17:40 мск на 12-м км автодороги Кочубеевское - Казьминское - Заветное вблизи села Казьминского водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в нарушение скоростного режима, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево", - сообщили в ГАИ по Ставрополью.

В результате ДТП 28-летний водитель и двое пассажиров 26 и 60 лет погибли на месте до приезда скорой помощи. Детали ЧП выясняются, пояснили в ГАИ.