СК расследует гибель врача при атаке ВСУ в Херсонской области

Следственный комитет России установит детали произошедшего, подчеркнули в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета расследуют факт гибели врача и ранения его семьи при украинской атаке в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственный комитет РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", говорится в сообщении.

По информации органов исполнительной власти региона, в Алешках Херсонской области при артиллерийском обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погиб врач-нейрохирург, его жена и сын ранены.