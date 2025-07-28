В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

Еще двое пострадали

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли от ножевых ранений в результате нападения в Лондоне. Как говорится в заявлении Скотленд-Ярда, инцидент произошел на объекте коммерческой недвижимости, расположенном в районе Сазерк в центральной части Лондона.

Сотрудники полиции прибыли на вызов в районе 13:00 (15:00 мск). "Несмотря на все усилия парамедиков, 58-летний мужчина умер на месте. Еще трое мужчин были доставлены в больницу, где 27-летний мужчина умер", - отметили в столичной полиции.

В больнице остаются двое мужчин, существует угроза их жизням. Один из них подозревается в причастности к инциденту. Скотленд-Ярд не приводит дополнительных деталей произошедшего, но уточняет, что поножовщина не связана с терроризмом, угрозы для людей нет. Начато расследование.