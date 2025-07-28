Всего в тушении пожара задействованы 22 специалиста и пять единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по республике

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар в заповеднике "Степь Донецкая" в ДНР уничтожил порядка 200 га сухой растительности, возгорание локализовано. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Днем загорелся сухостой на территории кластера "Каменные могилы" государственного природного заповедника "Степь Донецкая". Порывистый ветер до 14 метров в секунду позволил огню быстро распространиться на большую площадь. На данный момент пожар локализован. В результате - уничтожено 200 гектаров сухой растительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что причину возгорания устанавливается. Всего в тушении пожара задействованы 22 специалиста и пять единиц техники.