В Ростовской области локализован ландшафтный пожар на площади 25 га

К его тушению были привлечены 36 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по региону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области локализован на площади 25 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее в ведомстве сообщали о возгорании растительности в Каменском районе Ростовской области на площади 10 га, позже площадь выросла до 25 га. Для тушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

"В 23:00 мск - локализация на 25 га", - говорится в сообщении.

Информация о ландшафтном пожаре в Каменском районе появилась днем 28 июля. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. К тушению были привлечены 36 человек, 13 единиц техники.