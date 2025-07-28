Раз в несколько дней на исполине происходят пепловые выбросы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Новый конус вырос в кратере вулкана Ключевская сопка на Камчатке после начавшегося около месяца назад извержения. Пепловые выбросы на исполине происходят раз в несколько дней, рассказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"После начала извержения в кратере вулкана Ключевская сопка вырос новый конус, который сейчас является центром активности. Из него постоянно происходят выбросы пепла и вулканических бомб", - рассказали в учреждении.

Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.