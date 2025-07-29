Полиция Нью-Йорка сообщила, что ситуация находится под контролем

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу в центре Манхэттена и ранивший как минимум двух человек, включая полицейского, мертв. Об этом сообщила полиция Нью-Йорка в Х.

Уточняется, что ситуация находится под контролем, нападавший, который действовал в одиночку, мертв.

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел в понедельник вечером около 18:30 по местному времени (01:30 мск) в офисном здании на Парк-авеню, где располагаются крупные финансовые компании, штаб-квартира Национальной футбольной лиги и генеральное консульство Ирландии. На телевизионных кадрах видно, как люди выходят из здания с поднятыми руками.