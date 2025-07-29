Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до двух баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Жители краевой столицы Камчатки почувствовали подземные толчки силой до двух баллов. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 5,2, эпицентр - в 173 км от Петропавловска-Камчатского. Инструментальная интенсивность - до двух баллов", - сказали в учреждении.

Серия землетрясений началась на Камчатке с 09:00 мск 20 июля, самый сильный толчок доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 13:00 мск. Афтершоковый процесс продолжается. Землетрясения происходят в среднем каждые полчаса, большинство из них не ощущаемые.