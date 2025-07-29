У бывшего помощника министра внутренних дел также просят признать подлежащими конфискации денежные средства, часы и земельный участок

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гособвинение ходатайствует о конфискации имущества фигурантов дела о коррупции в МВД, включая бывшего помощника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Гособвинение просит признать имущество, нажитое преступным путем, подлежащим конфискации, в том числе у Умнова - денежные средства, наградное оружие, часы и земельный участок; у Абакумова - недвижимость и автомобили на балансе фонда; у Копьевой - жилые помещения и участок; у Царнеца - маломерные суда и землю; у Платонова - автомобиль и участок" - сообщили в правоохранительных органах.

На скамье подсудимых находятся экс-помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов, бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал Иван Абакумов, экс-начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший старший судебный пристав Елена Копьева. Всего по делу проходят восемь человек.

Ранее в понедельник гособвинитель запросил Копьевой 10 лет колонии общего режима, Умнову - 8 лет колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей, Абакумову - 11,5 года колонии со штрафом 35 млн рублей, Семенову - 11 лет колонии и штраф 9 млн рублей. Для остальных подсудимых прокурор запросил от 8 до 8,5 года лишения свободы.

Абакумов, Умнов, Семенов и Копьева были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012 по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.