Более 1 тыс. пассажиров ожидают вылета в городах Сибири из-за задержек рейсов

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Кемерове ждут посадки на самолеты до Москвы 275 человек

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек ожидают вылета в аэропортах Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска по причине позднего прибытия самолетов и плохих погодных условий. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот" в города Санкт-Петербург и Бангкок (Таиланд). Вылета ожидают свыше 300 пассажиров, из них 14 детей", - говорится в сообщении.

По аналогичной причине посадки на самолеты до Москвы ожидают 275 пассажиров в Кемерове, 192 пассажира в Красноярске и 141 в Омске.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в районе международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова объявлена задержка рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. Вылета ожидают 160 человек.

"Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской, Омской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.